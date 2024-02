Santanché a Tgcom24: "Destagionalizzare e moltiplicare le offerte per i turisti"

"Il turismo finora in Italia era stato non gestito ma subito, non organizzato come dovremmo. Forse ci sono troppi turisti nello stesso periodo di tempo, quindi dobbiamo destagionalizzare, gestire il flusso tutto l'anno e non concentrati in alcuni mesi e allo stesso tempo lavorare a offerte turistiche diverse, non solo le città d'arte. Abbiamo un'Italia nascosta, segreta, l'Italia dei 5mila borghi dove vengono prodotte il 90% delle nostre eccellenze enogastronomiche"