Sanità, Meloni: "A giorni provvedimento per visite sabato e domenica"

Mai più mesi di attesa per un'ecografia o per una visita ortopedica: è Giorgia Meloni ad annunciare da Piazza del Popolo il piano del governo: visite ed esami anche di sabato e domenica. E ancora sanzioni ai direttori delle Asl che non rispettano i tempi; una centrale di controllo nazionale per le liste di attesa; l'abolizione del tetto di spesa per l'assunzione di medici, un maggiore coinvolgimento degli specializzandi; la possibilità di acquistare prestazioni aggiuntive dai privati.