Sangiuliano, il giorno dopo le dimissioni: "Ora farò l'avvocato di me stesso"

Il giorno dopo Gennaro Sangiuliano ha le idee molto chiare sul suo futuro: "Ora farò l'avvocato di me stesso - dice in un colloquio con il Messaggero - voglio far condannare nei tribunali quelli che hanno scritto falsità su di me". Ripete per l'ennesima volta di non essere ricattibile, di avere la coscienza a posto, di non aver abusato dei soldi pubblici: "Ben venga l'indagine della Corte dei Conti" commenta. Di Maria Rosaria Boccia non parla, né le porge quelle scuse che la donna pretende.