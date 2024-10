San Siro diventa Dance per la prima volta con Gabry Ponte

Lo stadio Meazza si trasformerà per la prima volta in un club il prossimo 28 giugno 2025 con San Siro Dance, lo show del deejay e producer Gabry Ponte, che è il terzo artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify. "Questo è un sogno - dice lui, incontrando i giornalisti nel suo studio milanese - Sarà la mia prima volta a San Siro. So che alcuni artisti lo fanno anche dopo pochi anni di carriera ma per un dj è una cosa inusuale".