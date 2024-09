San Diego festeggia una rarità: nato allo zoo il primo oritteropo

La San Diego Zoo Wildlife Alliance mostra il primo oritteropo nato al parco safari. L'esemplare ha visto la luce a luglio dai genitori Padmae e Azaan allo zoo della città californiana. Il piccolo, che non ha ancora un nome, è stato avvistato mentre esplorava, annusava e scavava nella terra, giocando tra i cespugli. La madre e il cucciolo di oritteropo non sono ancora stati esposti al pubblico, solo alcuni visitatori possono avere l'opportunità di vederli durante alcune visite guidate dietro le quinte. L'oritteropo è l'unica specie vivente a far parte dei Tubulidentati, un ordine di mammiferi euterii rappresentati dall'unica famiglia degli Oritteropodidi. Questi esemplari sono diffusi nell'Africa subsahariana e sono caratterizzati da una particolare struttura dei denti, tutti uguali e posti solo nella parte posteriore della mascella, si tratta di una dentatura debole e a crescita continua.