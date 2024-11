Salva-Milano, Bonelli contro il decreto: canta in aula "Via Gluck" di Adriano Celentano

Mentre alla Camera si discute sulla proposta di legge "Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia", il cosiddetto decreto Salva-Milano, Angelo Bonelli (Avs) intona "Il ragazzo della via Gluck", canzone del 1966 di Adriano Celentano. "Là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà?", canta il deputato, spiegando che il brano "Raccontava la speculazione edilizia in questa città" ed esprimendo il suo voto contrario al Salva-Milano. Pronta la replica del presidente di turno dell'aula Fabio Rampelli: "Per fortuna è intonato...".