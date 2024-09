Salta l'autotune e Fedez stona: "Non sono Celine Dion"

Un concerto da dimenticare per Fedez. Durante il live a Torrenova, nel messinese, per il Festival Agroalimentare "Amunì", infatti, è saltato l'autotune mentre cantava il brano "Sexy Shop". "Stoppala, stoppala, amico mio abbiamo un problema tecnico", il rapper ha interrotto così l'esibizione. Il video è diventato virale sui social e Fedez è intervenuto attraverso delle Instagram Stories per spiegare cosa è successo: "Non sono Celine Dion, ma c'è stato un problema tecnico", ha spiegato.