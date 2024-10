Salis contro Orban, botta e risposta in plenaria a Strasburgo

Botta e risposta in plenaria a Strasburgo tra l'europarlamentare della Sinistra Ilaria Salis, che grazie all'elezione è stata liberata dal carcere ungherese in cui era detenuta da più di un anno con l'accusa di aver attaccato violentemente dei militanti di destra a Budapest, e il premier ungherese Viktor Orban, che ha presentato stamattina al Parlamento europeo le priorità della presidenza semestrale di turno ungherese, attualmente in corso, del Consiglio Ue.