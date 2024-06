"Chi entra in una casa disabitata prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket e ai palazzinari". Ilaria Salis neoeletta eurodeputata al Parlamento europeo per Avs risponde così, in un lungo post su Instagram, alle polemiche per la sua adesione ai movimenti per la casa e alle richieste di Aler."""I movimenti di lotta per la casa agiscono per aiutare il prossimo - spiega - sono un baluardo di resistenza contro la barbarie della nostra società".