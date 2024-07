Tutto pronto per i saldi estivi, al via da sabato 6 luglio in tutta Italia, a eccezione della provincia autonoma di Bolzano (19 luglio). Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro - pari a 92 euro pro capite - per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro.