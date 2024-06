Russia, le esercitazioni nucleari congiunte con la Bielorussia

Il ministero della Difesa russo ha rilasciato un filmato che mostra la seconda fase delle esercitazioni non strategiche delle forze nucleari. La prima fase delle esercitazioni con armi nucleari tattiche si è svolta a maggio nel Distretto militare al confine con l'Ucraina. Le armi nucleari tattiche comprendono bombe aeree, testate per missili a corto raggio e munizioni per artiglieria. Meno potenti delle armi strategiche - si tratta di testate che armano i missili balistici intercontinenta...