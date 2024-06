Russia, guardie carcerarie in ostaggio: uccisi sei detenuti dell'Isis

In Russia due guardie carcerarie sono state prese in ostaggio da sei membri dell'Isis in un centro di detenzione nella regione di Rostov, nel sud del Paese. Dopo brevi trattative per la liberazione degli ostaggi, gli estremisti sono stati uccisi dalla polizia."In video pubblicati su Telegram si vede un detenuto"con una bandana dello Stato Islamico e altri sequestratori armati di coltello. Gli ostaggi, nel blitz per la loro liberazione, sono rimasti"illesi.