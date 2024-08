Russia, attacco ucraino su Kursk

Il ministero della Difesa russo ha diffuso le immagini di raid aerei contro tank ucraini penetrati nella regione di Kursk in Russia. Mercoledì le forze di Kiev hanno sferrato un attacco nel territorio della Federazione con droni e missili ma anche con truppe di terra. Le truppe ucraine hanno sfondato almeno 2 linee di difesa al confine russo e un punto fortificato, avanzando di circa 10 chilometri nella regione russa di Kursk, afferma un report degli analisti dell'American Institute for the Study of War.