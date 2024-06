Russel Crowe, l'attore celebre per l'interpretazione de Il Gladiatore, è di nuovo in Italia, che ormai sente come una seconda casa. Questa volta a richiamarlo sono state le sfilate milanesi. La Fashion Week ha visto la partecipazione di diverse celebrità, tra attori, cantanti, artisti, registi, tutti accomunati dalla passione per la moda.