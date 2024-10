Rubano denaro in sacrestia, il parroco pubblica video del furto

"Attenzione, prestate attenzione a questo soggetto che domenica scorsa si aggirava per le parrocchie di Ruvo di Puglia ed è riuscito a commettere un furto nella mia parrocchia". Così don Ignazio Gadaleta della parrocchia San Michele Arcangelo di Ruvo di Puglia (Bari), sul suo profilo Facebook. Sui social, il parroco ha pubblicato anche il video del furto di 900 euro, somma che era custodita nel cassetto della scrivania della sacrestia. "Non si è reso conto che quanto ha rubato, sarebbe servito per aiutare gli ultimi della comunità e per le tante spese ordinarie e straordinarie", ha scritto invitando "chiunque" lo conosca a "rivolgersi alle forze dell'ordine".