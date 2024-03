Royal Enfield Shotgun 650

La nuova Shotgun è una moto pensata da Royal Enfield per veicolare buona parte delle personalizzazioni viste in passato su altre special divenute poi famose tra gli appassionati del marchio e del genere. Concepita con un design modulare, può trasformarsi facilmente da classica monoposto a biposto, fino a una tourer ideale per i viaggi più impegnativi.

Questa particolare Royal Enfield è mossa da un bicilindrico raffreddato ad aria e olio con 47 CV e 52,3 Nm di coppia, mentre le sue performance vengono arrestate da un impianto frenante ByBre preso in prestito dalla Super Meteor 650.

La commercializzazione è iniziata a febbraio con prezzi a partire da 7.300 euro.