di Alessandro Ongarato

Secondo le prime indagini, l'uomo avrebbe avuto dei complici nei suoi raid. "Quando i carabinieri sono venuti a casa non mi hanno detto niente" dice a proposito delle accuse. "Sono entrati in casa, mi hanno preso il cellulare e un paio di tablet". L'autovelox, spiega ancora Mantoan che respinge le accuse: "non lo trovo uno strumento adeguato per fare sicurezza stradale ma solo per fare cassa". "Per il popolo eroe, per le istituzioni malfattore: saranno le istituzioni a trovare una via di mezzo", conclude.