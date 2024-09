I vigili del fuoco hanno tratto in salvo un marinaio disperso in mare, nelle acque antistanti Porto Tolle, in provincia di Rovigo, dopo che la sua imbarcazione era affondata. Risolutivo l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco con a bordo specialisti sommozzatori, che con una manovra di discesa e risalita al verricello hanno soccorso e recuperato l'uomo.