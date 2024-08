Qualche rotondità di troppo e un sospetto che cresce nella mente degli operatori dello zoo di Berlino. Poi per fugare qualsiasi dubbio è arrivata l’ecografia: il panda Meng Meng è di nuovo incinta. E non di uno, ma di ben due cuccioli. Meng Meng cinque anni fa ha già dato alla luce due gemelli, Pitt e Paule, che ora vivono in Cina.