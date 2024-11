Roma, violenza sessuale sventata col "Signal for help"

Un gesto apparentemente semplice, ma che può salvare la vita: il "Signal for Help". È quello attuato da una donna aggredita da una uomo per violenza sessuale, nei pressi della stazione Termini di Roma. Attraverso la richiesta di aiuto in codice, ha catturato l'attenzione dei Carabinieri che sono prontamente intervenuti e hanno arrestato l'aggressore, salvando così la vittima.