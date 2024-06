Una proposta di matrimonio davvero indimenticabile, quella di un giovane alla sua fidanzata, vigilessa in servizio alla Fontana di Trevi di Roma. Il video sui social è diventato subito virale. Il ragazzo"si è messo in ginocchio e ha chiesto la mano dell'agente in servizio. Lei si è subito commossa, ha provato ad asciugarsi le lacrime e ha risposto con un "sì", tra l'entusiasmo dei presenti.