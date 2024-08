Roma, vasto incendio vicino all'aeroporto di Fiumicino

Un vasto incendio di vegetazione all'interno di un campo agricolo è divampato mercoledì pomeriggio al confine tra il Comune di Roma e Maccarese. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre e un elicottero per evitare che le fiamme possano propagarsi a strutture che si trovano nelle vicinanze. Alta la colonna di fumo nero visibile anche da lontano. Una pista dell'aeroporto di Fiumicino, non lontano dall'incendio, è rimasta chiusa per alcune ore. Il rogo è stato domato nel tardo pomeriggio.