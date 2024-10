Roma, alla sinagoga la commemorazione del 7 ottobre

Si è svolta alla Sinagoga di Roma la commemorazione del 7 ottobre in ricordo delle vittime del massacro compiuto da Hamas contro le comunità del sud di Israele. In prima fila il premier Giorgia Meloni, che in un comunicato ribadisce il legittimo diritto di Israele a difendersi e a vivere in sicurezza, ma anche la necessità che questo avvenga nel rispetto delle leggi internazionali. "Confermiamo – ha detto Giorgia meloni - il nostro impegno per lavorare a una soluzione politica duratura, basata sulla prospettiva dei due stati”.