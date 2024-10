Roma, sgombero all'ex hotel Petra: fuori 90 persone

"A Roma c'è un grosso problema di emergenza abitativa, bisogna capire come risolverlo. Ovviamente non si risolve con l'occupazione di interi stabili perché sono gestiti dalla criminalità organizzata, che gestisce e lucra anche sulle difficoltà economiche delle persone che entrano nel nostro territorio e fanno fatica a integrarsi". A dirlo l'avvocato Tiziana Siano, presidente dell'associazione per la liberazione delle case occupate abusivamente, a margine dello sgombero dell'ex hotel Petra, in zona Romanina, alla periferia di Roma, dove avevano trovato riparo circa 90 persone dopo essere state mandate via da un altro immobile occupato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e la polizia.