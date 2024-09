Roma, ronde di quartiere contro furti e aggressioni

Non vogliono chiamarle ronde, ma passeggiate civiche. Sono le iniziative che stanno proliferando nei quartieri della Capitale considerati "più a rischio". Una decina di residenti la scorsa settimana si sono dati appuntamento in strada per una delle tante camminate lungo le vie e le piazze nelle zone di Tor Marancia, Boccea, e infine Collina Fleming, dove i residenti hanno organizzato una raccolta fondi per finanziare un istituto di vigilanza privata che possa controllare le strade di notte.