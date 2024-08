Le immagini dall'alto dell'oasi di Castel di Guido, nell'area sud ovest di Roma, interessata ieri da un vasto incendio che ha bruciato intere porzioni di verde. Il rogo era partito da delle sterpaglie in alcuni terreni privati in via di Monte Carnevale, in zona Muratella. Per domare le fiamme sono intervenuti i mezzi aerei e le squadre dei vigili del fuoco.