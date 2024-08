Un gruppo di banditi ha rapinato una gioielleria in un centro commerciale a Roma. I malviventi sono entrati in azione in pieno giorno davanti a decine di persone, tra passanti, personale e addetti alla sicurezza. Con martelli e piedi di porco hanno sfondato le vetrine e si sono impossessati dei gioielli. Poi si sono dati alla fuga facendosi strada tra i presenti.