Roma, poliziotto salva la sua prof dal suicidio

"Professoressa sono Alessandro! Si ricorda di me? Sono stato suo allievo per tanti anni". È con queste frasi che a Roma uno degli agenti di polizia del Distretto Esposizione è riuscito a far parlare la donna che, chiusa in casa, stava minacciando di farla finita. Preziosi minuti che hanno consentito ai Vigili del Fuoco di mettere definitivamente in salvo la signora.""Se non ci fossi riuscito non me lo sarei perdonato" ha detto l'agente di polizia.