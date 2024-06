A Roma, ATAC ha colorato di arcobaleno un treno della metro in occasione del mese del Pride. Entrato in servizio sulla linea A, il "treno dell'inclusività" è un simbolo di rispetto per i diritti della persona, allestito con i colori della bandiera "pride progress" che rappresenta tutta la comunità arcobaleno. Resterà in servizio per tutta l'estate.