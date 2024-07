Un murales dedicato a Michela Murgia è stato realizzato sulla facciata esterna della sede del municipio V di Roma in via Torre Annunziata. L'autrice, scomparsa il 10 agosto 2023 all'età di 51 anni, è raffigurata con una bandiera arcobaleno alle spalle, ed è accompagnata dalla scritta "ricordatemi come vi pare", titolo del suo ultimo libro uscito postumo. L'opera è della street artist Laika.