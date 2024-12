Roma, Gualtieri inaugura la stazione della Metro A 'Spagna' in vista del Giubileo

Altra inaugurazione per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha tagliato il nastro della stazione della Metro A 'Spagna' , tra le più grandi e importanti dell'intera linea della Capitale. I lavori rientrano nel più grande progetto di riqualificazione cittadina in vista dell'imminente avvio del Giubileo, l'anno santo 2025. "Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della stazione Spagna, che fa parte del primo nucleo di stazioni che riqualifichiamo per il Giubileo", ha affermato il primo cittadino, sottolineando come "stiamo parlando di un lavoro gigantesco, molto più di quello che si può immaginare. C'erano problemi enormi, non soltanto estetici, ma anche per infiltrazioni e problemi strutturali. è stato un lavoro imponente".