Roma, emergenza affitti: tornano le tende degli studenti a La Sapienza

"Anno nuovo, vecchi problemi" e all'università La Sapienza tornano le tende. A puntare il dito contro DiscoLazio, l'ente per il diritto allo studio, sono gli studenti legati all'associazione "Cambiare rotta". Un primo appuntamento che però sarà destinato a ripetersi ogni lunedì "fino a che", dicono gli studenti, "non si prenderà in mano seriamente il problema della casa e più in generale il rispetto del diritto allo studio".