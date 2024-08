Roma è una giungla, la Capitale piena di ratti e serpenti

Roma sta diventando una giungla con animali di tutti i tipi per le strade e anche nelle case. La spazzatura è ovunque e alcuni residenti devono tenere le finestre chiuse per evitare il cattivo odore dei cassonetti. Complice il caldo e la cattiva gestione dell'emergenza rifiuti, i romani devono fare i conti anche con animali pericolosi come serpenti, calabroni orientali e topi.