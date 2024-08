Roma e Milano, tanti volontari per il pranzo solidale

Tanti volontari sia a Roma che a Milano si sono messi a disposizione per rendere più piacevole il ferragosto dei più bisognosi. Nel capoluogo lombardo oltre venti persone si sono rimboccate le maniche per accogliere più di duecento ospiti. Nella Capitale l'organizzazione, come ogni anno, è della comunità di Sant'Egidio. Tra chiacchiere e piccole attenzioni dei volontari, con poco si fa sorridere chi è più in difficoltà.