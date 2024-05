23 maggio 2024 15:18

Roma, due bandiere della Palestina sulla facciata di Montecitorio

Stefano Apuzzo, ex deputato dei Verdi, ha scavalcato una finestra e raggiunto il balcone sopra l'ingresso principale di Palazzo Montecitorio, esponendo due bandiere della Palestina. "Basta armi italiane per il genocidio in corso a Gaza", ha detto. I vessilli sono stati rimossi poco dopo dai commessi.