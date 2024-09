Roma, crolla un cavalcavia sulla A1 durante lavori notturni: un operaio ferito, chiuso lo svincolo

C'è un ferito lieve nel crollo di un vecchio cavalcavia durante i lavori sulla diramazione sud dell'A1 Milano-Napoli, alle porte di Roma. Secondo quanto si apprende, si tratta di un manovratore, medicato in ospedale e dimesso con 5 giorni di prognosi. L'incidente è avvenuto nella notte nel cantiere Anas a Tor Vergata: chiuso il tratto tra Torrenova e il Grande raccordo anulare in entrambe le direzioni. Era in corso un intervento per il rifacimento della viabilità di collegamento con Tor Vergata, tra cui la demolizione di questo vecchio cavalcavia di svincolo di Torrenova. Ma, durante i lavori a opera di una ditta appaltatrice di Anas, poco dopo l'una, per motivi che sono al vaglio delle autorità competenti, l'impalcato dell'opera in via di demolizione ha ceduto finendo per occupare interamente il piano autostradale sottopassante interdetto alla circolazione. Terminati i rilievi da parte delle autorità, Anas sta procedendo con le operazioni di rimozione delle parti di cavalcavia che occupano le carreggiate per consentire la definitiva riapertura del tratto autostradale.