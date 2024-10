Roma, città blindata per il corteo pro Palestina

Roma blindata per il corteo pro Palestina, non autorizzato dalla questura visto l'imminente anniversario del massacro in Israele del 7 ottobre. I comitati, pronti a scendere in piazza, annunciano una mobilitazione spontanea per migliaia di attivisti soprattutto nella zona di piazzale ostiense nel pomeriggio.Si temono anarchici, facinorosi e scontri. Millecinquecento gli agenti schierati