Roma, borseggiatrice incinta picchiata perché non ha rubato abbastanza

di Roberta Fiorentini

La scena shockante, ripresa con un cellulare e finita in rete, non era apparsa del tutto chiara. È stata la polizia a ricostruire l'accaduto. "Devi rubare di più" le gridavano tra un colpo e l'altro. Quando è caduta, l'hanno lasciata a terra. La donna è stata ricoverata all'ospedale Umberto I e nella notte, per evitare complicazioni, i medici l'hanno fatta partorire.