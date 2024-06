Roma, betoniera sprofonda in una voragine

Una betoniera è sprofondata in una voragine in via Sestio Menas, in zona Quadraro, a Roma. Il conducente, che è stato soccorso dai vigili del fuoco, è rimasto illeso. Il mezzo era all'opera per riempire l'enorme voragine che a fine marzo si era spalancata, inghiottendo automobili e manto stradale, a soli 10 metri di distanza.