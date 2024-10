Roma, annullato l'intervento alla Sapienza dell'ex terrorista palestinese Khaled

Cresce l'attenzione a Roma per l'annunciata, ma non concessa, manifestazione nazionale pro Palestina del 5 ottobre. La politica scende in campo, con il sostegno di Prc alle proteste, mentre il Pd chiede al centrosinistra di scendere in piazza per "chiedere la pace". Polemiche per l'annunciato intervento di Leila Khaled, aderente al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, è stata responsabile del dirottamento di due aerei di linea nel 1969 e nel 1970 ed è diventata famosa per una sua foto in cui imbraccia un AK-47 indossando una kefiah. Intervento che, alla fine è stato annullato per motivi tecnici.