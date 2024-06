Un fiume in piena di dolore e rabbia. Luisa, la madre di Manila De Luca, la 24enne investita e uccisa a Roma, a Tor Bella Monaca, mentre era in monopattino, si sfoga tra le lacrime e il ricordo della figlia."Alla guida dell'auto che ha colpito frontalmente la ragazza, un 22enne, forse passato con il rosso. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica dell'incidente. Intanto, il ragazzo è stato indagato per omicidio stradale.