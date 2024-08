Roberto Vannacci torna su Paola Egonu: "Frase su tratti somatici è vera, nessun reato"

"Di che cosa ho parlato di così strano nelle ultime ore? Sempre di tratti somatici". Roberto Vannacci in un video postato sui social torna così sulla polemica scoppiata per le sue parole sulla campionessa dell'Italvolley Paola Egonu. "Sollecitato a riguardo, ho ribadito quello che avevo scritto nel libro: ovvero che una persona, per non fare i soliti nomi perchè è una cosa generalizzata, che ha i tratti somatici tipici del Centrafrica e ha la pelle nera, non rappresenta la stragrande maggioranza degli italiani, che invece sono di pelle bianca e hanno i tratti somatici tipicamente caucasici". Il generale, eurodeputato della Lega parla dal mare, a bordo di una imbarcazione, e coglie l'occasione degli auguri di Ferragosto per un chiarimento che, a suo dire, "mette un punto finale" alle polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni sulla campionessa azzurra. "Quello che ho detto è vero?", si chiede Vannacci: "Sì, è vero. Non c'è dubbi".