L'ufficio di presidenza della Camera ha deliberato le sanzioni per i deputati coinvolti nei fatti accaduti a Montecitorio durante i lavori in aula sull'autonomia: 15 giorni a Igor Iezzi (Lega), 7"Amich,"Cangiano e Mollicone (Fdi), Furgiuele (Lega) e Stumpo (Pd). Sono 4 i giorni di sospensione per Donno (M5S), 3"Amendola (Pd) e Candiani (Lega), 2 Scotto e Stefanazzi (Pd)