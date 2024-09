Riscaldamento globale, raddoppiano le probabilità di tempeste

Il riscaldamento globale ha raddoppiato la probabilità di tempeste estreme in europa, come quelle che nei giorni scorsi hanno colpito l’Europa centro-orientale. Secondo l’ultimo studio della World Weather Attribution le piogge cadute dall’Austria alla Romania sono state del 7% più intense a causa del cambiamento climatico. Le città sono state colpite da volumi d'acqua che avrebbero avuto la metà delle possibilità di riversarsi se gli esseri umani non avessero riscaldato il pianeta.