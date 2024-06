Rio de Janeiro, in piazza contro una controversa proposta di legge sull'aborto

Gli attivisti per il diritto all'aborto a Rio de Janeiro si sono uniti a un movimento di migliaia di persone in tutto il Brasile per protestare contro un controverso disegno di legge all'esame del Congresso che equiparerebbe l'aborto dopo 22 settimane di gravidanza all'omicidio e imporrebbe una pena fino a 20 anni di carcere, anche in caso di abusi sessuali.