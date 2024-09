Rimac Nevera R: l'hypercar elettrica diventa ancora più estrema

La Casa croata specializzata in hyper elettriche Rimac ha voluto rendere ancora più estrema la Nevera sviluppando la Nevera R, versione da 2.107 CV. Ma non si tratta solo di potenza in più: la R infatti adotta un'inedita gestione della trazione integrale con torque vectoring e freni potenziati, un pacco batterie ancora più orientato alle prestazioni e presenta appendici aerodinamiche specifiche.