Riina jr provoca lo Stato: ''Buon Ferragosto da Corleone''

Salvo Riina, rampollo del capo dei capi di Cosa nostra, scarcerato nel 2019 dopo una condanna per mafia, non rinuncia a farsi sentire. E lo fa pubblicando un selfie provocatorio sui suoi social. "Buon Ferragosto a tutti voi da via Scorsone 24, 90034, Corleone", aveva scritto. Provocatorio perché "Scorsone" era il precedente nome della strada poi intitolata nel 2018 al giudice Cesare Terranova, ucciso nel 1979 insieme al suo stretto collaboratore Lenin Mancuso, proprio in un attentato organizzato dai Corleonesi