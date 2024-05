10 maggio 2024 12:10

Renzi-show: Matteo si esibisce come calciatore

Renzi-show in piazza a Ventotene. Arrivato per la festa dell'Europa, l'ex premier si è divertito a palleggiare con un Sueper Tele. "Il piedino ce l'ho ancora ragazzi", ha detto davanti ai giornalisti. Anche in giacca e cravatta, e con la scarpa elegante, il leader di Italia Viva ha mostrato le sue abilità come calciatore.