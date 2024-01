Renault Scenic E-Tech Electric: ora è un crossover a zero emissioni

Lunga 4,47 metri, larga 1,86 e alta 1,57, la nuova Renault Scenic E-Tech Electric richiama da vicino molte delle soluzioni stilistiche viste lo scorso anno sulla concept car Scenic Vision.

Il frontale presenta il logo “Nouvel’R” e la nuova firma luminosa degli ultimi modelli Renault, mentre i gruppi ottici posteriori della nuova Scenic sono stati posizionati all’estremità della carrozzeria, per enfatizzarne la presenza su strada.

Sulla plancia è presente lo schermo centrale del sistema infotelematico da 12 pollici a cui si abbina il display da 12.3 pollici per la strumentazione. Come sulla più grande Rafale, anche la Scenic E-Tech Electric può essere equipaggiata con il tetto in vetro intelligente Solarbay, capace di oscurarsi a segmenti quando lo si desidera.

La nuova Renault Scenic E-Tech Electric è spinta da un motore sincrono a rotore con 8 poli magnetici che è disponibile in due versioni: da 170 CV e 280 Nm oppure da 220 CV e 300 Nm. Ad alimentare il propulsore elettrico troviamo una batteria con due tagli di diversa capacità: la versione base da 60 kWh che consente fino a 420 km di autonomia e la più grande da 87 kWh che permette di percorrere fino a 620 km con una sola carica, secondo quanto dichiarato dalla Casa francese.