Renato Zero festeggia il compleanno sul palco del Forum di Assago

Compie 74 anni oggi il re dei sorcini. Renato Zero ha festeggiato a mezzanotte insieme al pubblico di Milano, sul palco del Forum. E' il primo compleanno in carriera celebrato con i fan milanesi. Il concerto ha dato il via agli show autunnali di Autoritratto, il tour nei palasport che ripercorre la straordinaria carriera di oltre 50 anni dell'artista e che presenta i brani dell’ultimo album uscito lo scorso dicembre.